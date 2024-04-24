Указ принят: с 1 июня россиянам упростят получение единого пособия

10:17, 24 апр 2024

С 1 июня 2024 года вступают в силу важные изменения в порядке назначения единого пособия на детей до 17 лет. Нововведения призваны обеспечить более точную оценку нуждаемости каждой семьи и усилить адресность государственной помощи.

Одним из ключевых изменений станет исключение из расчета среднедушевого дохода семьи доходов несовершеннолетних детей. В настоящее время при определении права на пособие учитываются любые доходы членов семьи, в том числе заработки подростков от временных работ или гражданско-правовых договоров. Однако с начала лета эти суммы больше не будут влиять на размер пособия.

Кроме того, если ребенку исполнилось 18 лет и он проходит очное обучение в колледже или вузе не менее полугода, его доходы также будут исключены из расчета. В этом случае при подаче заявления на продление выплаты необходимо будет предоставить справку об обучении.

Изменения коснутся и порядка учета отдельных видов доходов. Так, проценты по счетам, открытым на опекаемых детей, а также выплаты, связанные со званием «Мать-героиня», орденами или медалями «Родительская слава», больше не будут включаться в общий доход семьи.

Особое внимание уделяется алиментам. Если сумма алиментов назначена судом, в расчет будет приниматься весь объем фактически выплаченных денег. При добровольном соглашении бывших супругов заявитель может указать любой итог, но не ниже установленного минимума: 1/4 МРОТ на одного ребенка, 1/3 — на двух и 1/2 — на трех.

Нововведения направлены на создание более справедливой системы оказания помощи нуждающимся семьям. Единое пособие назначается тем, чьи доходы ниже прожиточного минимума на человека, с учетом комплексной оценки потребностей. Его размер может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума.

Автор: Вадим Рудаков