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Дождались: пенсионный возраст вернется к старой отметке

Дождались: пенсионный возраст вернется к старой отметке

22:20, 24 апр 2024

В современной России вопрос пенсионного обеспечения является одним из самых актуальных и болезненных для многих граждан. После реформы 2019 года, когда официальный возраст выхода на пенсию существенно повысился, многие задумались о дополнительных способах обеспечить себе финансовую независимость на заслуженном отдыхе. Оказывается, один из путей решения этой проблемы лежит в формировании накопительной пенсии.

Накопительная система позволяет россиянам получать пенсионные выплаты на 5-10 лет раньше, чем установлено законодательством. По словам известного пенсионного эксперта Сергея Власова, регулярные отчисления в специализированные фонды открывают перспективу выхода на пенсию уже в 55 или 60 лет. Причём эти личные сбережения инвестируются фондом, приумножая их размер.

Для реализации права на досрочную пенсию необходимо обратиться в соответствующий фонд, где хранятся накопленные средства. Далее человек будет получать положенные выплаты вплоть до наступления возраста для оформления государственной страховой пенсии. Таким образом, у него появляется надёжный источник дохода на период раннего выхода на заслуженный отдых.

С 2023 года россияне получат расширенную информацию о своих пенсионных накоплениях не только от государственного Социального фонда, но и от негосударственных пенсионных организаций. Это позволит большему числу людей оценить потенциал накопительной системы и возможность досрочного оформления пенсии.

Безусловно, формирование «пенсионной подушки безопасности» имеет как преимущества, так и недостатки. К плюсам можно отнести перспективу раннего ухода на заслуженный отдых, дополнительные доходы после выхода на пенсию и вероятность передачи накоплений наследникам. Однако придётся регулярно откладывать средства на эти цели, а размер будущей пенсии будет зависеть от доходности инвестиций.

Решение о вступлении в накопительную пенсионную систему — дело сугубо личное. Оно требует взвешенной оценки финансовых возможностей и тщательного планирования. Но следует помнить: накопительная пенсия не заменяет, а дополняет государственное страховое обеспечение, открывая путь к желанной финансовой свободе на пенсии.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
Теги: пенсионеры
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