Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Такого не было 10 лет: пенсионерам анонсировали беспрецедентную индексацию пенсий

Такого не было 10 лет: пенсионерам анонсировали беспрецедентную индексацию пенсий

22:34, 24 апр 2024

В апреле отечественную пенсионную систему ожидают одни из самых масштабных преобразований за последнее десятилетие. По свежим сводкам, социальные пенсионные выплаты вырастут на впечатляющие 10% по сравнению с нынешним уровнем, что станет приятным сюрпризом для многих российских пенсионеров.

Наступивший год уже ознаменовался ростом страховых пенсий на 7,5%, однако этот рост коснулся лишь неработающих пенсионеров. Грядущее же повышение окажет благотворное влияние на жизнь гораздо более широкого круга граждан, получающих пенсии по старости, инвалидности и другие социальные выплаты, позволив им существенно улучшить свое материальное положение.

Что примечательно, в ближайшие годы изменения в индексации пенсий станут еще более ощутимыми для кошельков пенсионеров. По планам Министерства труда, начиная с 2025 года, социальные выплаты будут расти соразмерно с ростом прожиточного минимума. Этот шаг сулит значительное улучшение финансового благосостояния многих российских пенсионеров. Ожидается, что к 2026 году средний размер социальной пенсии достигнет впечатляющей отметки в 14 955 рублей.

Указ принят: пенсионеров имеющим стаж до 2002 года ждет сюрприз с 25 апреля

Читайте также:

Указ принят: пенсионеров имеющим стаж до 2002 года ждет сюрприз с 25 апреля
Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
Теги: пенсии
Читайте также

Минтруд предложил новый порядок индексации пенсий: какие выплаты вырастут и на сколько
Экономика в Башкирии
Минтруд предложил новый порядок индексации пенсий: какие выплаты вырастут и на сколько
Сенсационная индексация: пенсии увеличат на 10%
Россия/мир
Сенсационная индексация: пенсии увеличат на 10%
Всех пенсионеров ждет величайшая индексация за десятилетие
Общество в Башкирии
Всех пенсионеров ждет величайшая индексация за десятилетие
Новый рекорд: пенсионерам обещали второе повышение пенсий
Общество в Башкирии
Новый рекорд: пенсионерам обещали второе повышение пенсий


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok