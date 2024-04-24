Такого не было 10 лет: пенсионерам анонсировали беспрецедентную индексацию пенсий

22:34, 24 апр 2024

В апреле отечественную пенсионную систему ожидают одни из самых масштабных преобразований за последнее десятилетие. По свежим сводкам, социальные пенсионные выплаты вырастут на впечатляющие 10% по сравнению с нынешним уровнем, что станет приятным сюрпризом для многих российских пенсионеров.

Наступивший год уже ознаменовался ростом страховых пенсий на 7,5%, однако этот рост коснулся лишь неработающих пенсионеров. Грядущее же повышение окажет благотворное влияние на жизнь гораздо более широкого круга граждан, получающих пенсии по старости, инвалидности и другие социальные выплаты, позволив им существенно улучшить свое материальное положение.

Что примечательно, в ближайшие годы изменения в индексации пенсий станут еще более ощутимыми для кошельков пенсионеров. По планам Министерства труда, начиная с 2025 года, социальные выплаты будут расти соразмерно с ростом прожиточного минимума. Этот шаг сулит значительное улучшение финансового благосостояния многих российских пенсионеров. Ожидается, что к 2026 году средний размер социальной пенсии достигнет впечатляющей отметки в 14 955 рублей.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Freepik.ru