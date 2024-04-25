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Теперь стоит запрет: новое правило вводится для владельцев квартир со счетчиками

Теперь стоит запрет: новое правило вводится для владельцев квартир со счетчиками

09:07, 25 апр 2024

Для многих российских домовладельцев головной болью было требование управляющих компаний предоставлять подтверждение поверки счетчиков воды. Но эта практика, порождавшая массу споров и судебных разбирательств, наконец, уходит в прошлое. Верховный суд РФ вынес резонансное решение, положившее конец данному порядку.

В последние годы коммунальные службы зачастую выдвигали требование к собственникам квартир своевременно предъявлять документы о проведенной поверке приборов учета воды. В случае непредставления таких бумаг начислялась плата по нормативу с повышающим коэффициентом, что влекло существенный рост платежей. Данная мера вызвала волну недовольства среди населения и серию судебных исков.

Теперь Верховный суд РФ окончательно расставил все точки над "i". Высшая судебная инстанция пояснила, что информация о поверках счетчиков аккумулируется в общей базе данных Росстандарта. Соответственно, управляющие компании могут самостоятельно получать эти сведения оттуда, не обременяя граждан дополнительными хлопотами.

Вердикт Верховного суда стал долгожданной мерой, защищающей права потребителей коммунальных услуг. Отныне от россиян полностью снимается обязанность предоставлять доказательства поверки приборов учета. Владельцам квартир остается лишь вовремя проводить процедуру и внимательно следить за корректностью начислений в квитанциях.

Поможет сохранить деньги: важное правило для россиян с счетчиками в квартирах

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Автор: Семен Подгорный
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