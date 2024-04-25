Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Теперь будет по-другому: Минздрав РФ утвердил новый стандарт лечения ОРВИ

Теперь будет по-другому: Минздрав РФ утвердил новый стандарт лечения ОРВИ

09:13, 25 апр 2024

В рамках модернизации подходов к лечению ОРВИ медицинские учреждения России получили указание отказаться от практики систематического назначения антибиотиков широкого спектра действия. Вместо этого врачи теперь будут полагаться на комбинированную терапию с использованием противовирусных препаратов, иммуностимулирующих средств, противокашлевых лекарств и антисептиков для горла.

Обновленные клинические рекомендации значительно расширили перечень разрешенных к применению противовирусных препаратов – с трех до семи наименований. Это позволит медикам более гибко подбирать оптимальные схемы лечения с учетом индивидуальных особенностей пациентов.

Еще одним важным нововведением стало сокращение стандартной продолжительности курса лечения ОРВИ с 15 до 7 дней. Специалисты полагают, что это позволит снизить излишнюю медикаментозную нагрузку на организм пациентов.

Значительные изменения коснулись и диагностических процедур. Новые стандарты запрещают направлять пациентов с вирусными инфекциями на фиброгастродуоденоскопию и ультразвуковое исследование органов брюшной полости без веских оснований. В то же время сохранилось обязательное требование о проведении пульсоксиметрии для оценки степени поражения дыхательной системы.

В отдельных случаях предусматривается возможность привлечения к ведению пациентов с ОРВИ дополнительных специалистов. К примеру, при выявлении определенных клинических показаний женщин с вирусными респираторными инфекциями могут направить на консультацию к акушеру-гинекологу. Также не исключены консультации гематолога и пульмонолога.

По мнению разработчиков, внедрение новых стандартов лечения ОРВИ позволит повысить эффективность и оперативность терапии, а также снизить неоправданное применение антибактериальных препаратов. Это будет способствовать замедлению распространения антибиотикорезистентных штаммов патогенных микроорганизмов.

Вирусы сгорят: доктор назвала «сорную» траву, которая убьет ОРВИ

Читайте также:

Вирусы сгорят: доктор назвала «сорную» траву, которая убьет ОРВИ
Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: орви
Читайте также

В России ввели новые правила назначения лекарств
Здравоохранение в Башкирии
В России ввели новые правила назначения лекарств
Электронные медкарты станут обязательными с 2024 года
Здравоохранение в Башкирии
Электронные медкарты станут обязательными с 2024 года
Холод не при чем: Если болит горло, не нужно сразу принимать антибиотики – навредите себе, правильное лечение подсказал врач Гуров
Это интересно
Холод не при чем: Если болит горло, не нужно сразу принимать антибиотики – навредите себе, правильное лечение подсказал врач Гуров
Больницы Башкирии перешли на карантин: посещение стационаров временно запрещено
Здравоохранение в Башкирии
Больницы Башкирии перешли на карантин: посещение стационаров временно запрещено


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok