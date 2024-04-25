Теперь будет по-другому: Минздрав РФ утвердил новый стандарт лечения ОРВИ

09:13, 25 апр 2024

В рамках модернизации подходов к лечению ОРВИ медицинские учреждения России получили указание отказаться от практики систематического назначения антибиотиков широкого спектра действия. Вместо этого врачи теперь будут полагаться на комбинированную терапию с использованием противовирусных препаратов, иммуностимулирующих средств, противокашлевых лекарств и антисептиков для горла.

Обновленные клинические рекомендации значительно расширили перечень разрешенных к применению противовирусных препаратов – с трех до семи наименований. Это позволит медикам более гибко подбирать оптимальные схемы лечения с учетом индивидуальных особенностей пациентов.

Еще одним важным нововведением стало сокращение стандартной продолжительности курса лечения ОРВИ с 15 до 7 дней. Специалисты полагают, что это позволит снизить излишнюю медикаментозную нагрузку на организм пациентов.

Значительные изменения коснулись и диагностических процедур. Новые стандарты запрещают направлять пациентов с вирусными инфекциями на фиброгастродуоденоскопию и ультразвуковое исследование органов брюшной полости без веских оснований. В то же время сохранилось обязательное требование о проведении пульсоксиметрии для оценки степени поражения дыхательной системы.

В отдельных случаях предусматривается возможность привлечения к ведению пациентов с ОРВИ дополнительных специалистов. К примеру, при выявлении определенных клинических показаний женщин с вирусными респираторными инфекциями могут направить на консультацию к акушеру-гинекологу. Также не исключены консультации гематолога и пульмонолога.

По мнению разработчиков, внедрение новых стандартов лечения ОРВИ позволит повысить эффективность и оперативность терапии, а также снизить неоправданное применение антибактериальных препаратов. Это будет способствовать замедлению распространения антибиотикорезистентных штаммов патогенных микроорганизмов.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru