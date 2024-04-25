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Майский сюрприз: российских пенсионеров обрадовали новым размером пенсии с 1 мая

Майский сюрприз: российских пенсионеров обрадовали новым размером пенсии с 1 мая

10:26, 25 апр 2024

С наступлением мая российские пенсионеры готовятся к приятным изменениям в размерах своих ежемесячных выплат. Для некоторых категорий граждан эти перемены обещают стать весьма ощутимыми

Как поясняет эксперт в области пенсионного законодательства Сергей Власов, в текущем году крупномасштабной индексации пенсионных выплат в мае не предвидится. В предыдущие месяцы уже произошло повышение социальных пенсий, выплат по государственному обеспечению, а также ежемесячных льготных пособий для отдельных категорий граждан. В январе текущего года состоялась индексация страховых пенсий.

Тем не менее, определенная группа пенсионеров может рассчитывать на существенное увеличение своих доходов в мае. Речь идет о гражданах, отметивших 80-летний юбилей в апреле. Согласно действующему законодательству, по достижении этого возраста фиксированная доплата к основной пенсии автоматически удваивается. В денежном эквиваленте прибавка составит внушительные 8135 рублей к ежемесячной выплате.

Кроме того, в грядущем месяце будет произведен перерасчет пенсионных выплат для бывших работников отдельных профессиональных сфер. В частности, повышение ожидает пенсионеров, ранее трудившихся летчиками или шахтерами. Размер надбавки в этих случаях носит индивидуальный характер и зависит от особенностей трудового стажа каждого конкретного получателя. Однако, по словам Власова, обычно такие прибавки варьируются в пределах от 5 до 30 тысяч рублей сверх основной пенсии.

Новость о грядущем повышении пенсионных выплат вызвала оживленную реакцию в социальных сетях. Многие пенсионеры признались, что им еще предстоит дожить до солидного 80-летнего возраста, чтобы ощутить на себе столь значительный рост доходов. Тем не менее, перспектива получения существенной прибавки к пенсии вселяет в них оптимизм и желание продолжать активный образ жизни.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: пенсии пенсионеры
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