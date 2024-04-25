Получите компенсацию: в России вводятся новые условия оплаты сверхурочной работы

10:46, 25 апр 2024

Трудовые будни многих россиян нередко затягиваются за рамки стандартного рабочего графика. Задержки на работе, дополнительные смены и ненормированный день – знакомая реальность для тысяч сотрудников по всей стране. Однако справедливое вознаграждение за подобные сверхурочные часы зачастую оставалось лишь пожеланием, а не нормой. Эта ситуация вскоре претерпит кардинальные изменения благодаря новому закону, утвержденному президентом Владимиром Путиным.

В середине апреля глава государства поставил окончательную точку в нормативном акте, регламентирующем порядок оплаты труда за переработки. Документ, размещенный на официальном правовом портале, вводит обновленные правила компенсации сверхурочной занятости, учитывая различные системы оплаты труда.

Согласно содержанию закона, определяющего размер дополнительных выплат, первые два часа работы сверх установленной нормы должны оплачиваться не менее чем в полуторном размере от обычного заработка. При этом все последующие часы переработки обязаны компенсироваться уже в двойном эквиваленте базовой ставки сотрудника. Столь щедрые надбавки призваны обеспечить достойное вознаграждение за дополнительные усилия и мотивировать персонал к продуктивности.

Существенным новшеством законодательной инициативы является учет компенсационных и стимулирующих выплат при расчете повышенной оплаты за сверхурочный труд. До сих пор переработка компенсировалась исключительно исходя из тарифной ставки работника, не принимая во внимание другие бонусы и надбавки. Изменения, вступающие в силу с 1 сентября, устранят этот пробел, обеспечивая более справедливый и выгодный расчет вознаграждения.

Унифицированный подход к оплате сверхурочных часов актуален для различных систем оплаты труда – будь то традиционные тарифные ставки, оклады или бестарифные схемы. Обновленные правила также распространяются на сдельную оплату и прочие формы вознаграждения.

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Автор: Алия Карачурина