Александр Масляков уходит из КВН – стала известна причина

11:13, 25 апр 2024

Легендарный российский телеведущий Александр Масляков, чье имя неразрывно связано с популярной юмористической передачей КВН, вынужден временно отойти от привычной работы. Причиной стала тяжелая болезнь - неоперабельная опухоль легких, обнаруженная у 82-летнего мэтра телевидения в 2022 году после перенесенного коронавируса.

За последние два года состояние здоровья Маслякова находилось под пристальным вниманием врачей. Несмотря на проходимое поддерживающее лечение, жалобы и симптомы усугубляются, что вынуждает ветерана телеэфира взять паузу в работе. Как сообщают осведомленные источники, на время отсутствия бессменного ведущего КВН его обязанности может временно исполнять Дмитрий Хрусталев. Однако сын Александра Маслякова опроверг подобные слухи, заявив, что речь идет лишь о кратковременной замене отца.

Александр Масляков, коренной екатеринбуржец, родившийся в 1941 году, является культовой фигурой на российском телевидении. Заслуженный деятель искусств РФ и народный артист Чеченской Республики вот уже почти 60 лет бессменно руководит и ведет легендарную передачу КВН, полюбившуюся многим поколениям зрителей. В его личной жизни также есть радостные события - в 1980 году у него родился сын Александр, а в 2006 году на свет появилась внучка Таисия.

Автор: Алия Карачурина

Фото: КВН