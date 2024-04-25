Возможность есть: названы гарантированные способы увеличения пенсии

11:35, 25 апр 2024

С приближением пенсионного возраста многие задумываются о том, как обеспечить себе достойный уровень жизни на заслуженном отдыхе. Экономист Петр Щербаченко поделился несколькими эффективными стратегиями, которые помогут гражданам гарантировать стабильный доход после завершения трудовой деятельности.

Одним из ключевых факторов, определяющих размер будущей пенсии, является официальное трудоустройство. Работая по найму, работодатель обязан производить отчисления в Социальный фонд России, формируя тем самым индивидуальный пенсионный капитал работника. Чем выше заработная плата и продолжительнее трудовой стаж, тем более солидной будет пенсия. Поэтому экономист настоятельно рекомендует гражданам отслеживать состояние своего личного счета в Социальном фонде и убедиться, что они выполняют необходимые требования для получения пенсионных выплат.

Для тех, кто по каким-либо причинам не может трудиться официально, существует альтернативный путь – приобретение пенсионных баллов. Этот вариант доступен для неработающих граждан, лиц, занятых за рубежом, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Однако стоит помнить, что таким образом можно получить лишь половину необходимого трудового стажа, поэтому при нехватке баллов потребуется использовать дополнительные меры.

Еще один способ заработать пенсионные баллы – уход за пожилыми людьми старше 80 лет или инвалидами любого возраста. Данная опция предназначена для неработающих трудоспособных граждан, и за каждый год, проведенный в уходе, начисляется 1,8 балла. Этот вариант может стать хорошим подспорьем для тех, кто не имеет возможности работать официально.

Для семей, получивших материнский капитал, есть возможность направить средства этого капитала полностью или частично на пенсионное обеспечение. Однако воспользоваться этой опцией можно только после того, как ребенку исполнится три года. Таким образом, родители могут заблаговременно позаботиться о своем будущем финансовом благополучии.

Если до наступления пенсионного возраста осталось совсем немного времени, а перечисленные методы по каким-то причинам оказались недоступными, существует вариант отложенного оформления пенсии. Согласно разъяснениям экономиста, если обратиться за назначением пенсии позже официального срока, ее размер будет существенно увеличен. Например, отсрочив выход на пенсию на 10 лет, гражданин может рассчитывать на двукратное повышение выплат. Для работающих пенсионеров это также является хорошей возможностью наработать дополнительные пенсионные баллы и применить более высокие коэффициенты при расчете пенсии.

Стоит отметить, что для жителей Москвы предусмотрены дополнительные льготы при оформлении пенсии. При условии постоянной регистрации по месту жительства в столице или на присоединенных территориях, таких как Зеленоград, минимальный размер пенсии составляет 16 964 рубля. Более того, гражданам полагается региональная социальная доплата до уровня городского стандарта. Однако временная регистрация не дает права на эти преференции, поэтому важно своевременно позаботиться о постоянной прописке в Москве.

Автор: Семен Подгорный