Как забрать пенсию до выхода на пенсию: простой лайфхак, чтобы получить накопительную часть одной выплатой

10:26, 26 апр 2024

Несмотря на то, что в России накопительная часть пенсии заморожена уже десятилетие, у граждан есть возможность формировать собственные пенсионные сбережения на будущее. Более того, при определенных условиях накопленные средства можно забрать разовой выплатой еще до наступления пенсионного возраста. В этой статье мы рассмотрим детально, как реализовать такое право.

Формирование пенсионных накоплений проистекает из системы обязательного пенсионного страхования. В настоящее время 6% страховых взносов с заработной платы работающих граждан направляются на финансирование текущих пенсионных выплат. Однако у россиян сохраняется возможность отчислять дополнительные добровольные взносы в счет будущей пенсии.

По общему правилу накопленные средства должны выплачиваться пенсионеру в течение установленного срока или пожизненно небольшими ежемесячными траншами после наступления пенсионного возраста. Период выплат может варьироваться, но не может быть менее 10 лет. Чем дольше срок, тем больше будет ежемесячный платеж. При пожизненной выплате накопления делятся на 264 месяца - условный период дожития.

Тем не менее, если размер пенсионных накоплений оказывается незначительным, существует альтернатива - единовременное получение всей суммы целиком. Такой вариант доступен, когда ожидаемые ежемесячные выплаты из накопленных средств составляют менее 5% от расчетного размера будущей пенсии гражданина.

Определить величину собственных пенсионных накоплений можно через портал Госуслуг или обратившись в территориальный орган Социального фонда России. Для оценки будущей пенсии необходимо знать количество заработанных пенсионных коэффициентов (их также можно узнать через Госуслуги), умножить на их стоимость, установленную государством, и прибавить фиксированную выплату.

К примеру, если у пенсионера будет 60 пенсионных коэффициентов, то при их стоимости 133 рубля 05 копеек его страховая пенсия составит 7983 рубля плюс фиксированная выплата 8134 рубля 88 копеек, итого 16117 рублей 88 копеек. Если при этом размер накоплений позволит ежемесячно получать лишь 757 рублей 58 копеек (при единовременной выплате суммы в 200 тысяч рублей), то гражданин вправе забрать всю накопленную сумму разовым платежом, так как она менее 5% от предполагаемой пенсии.

Автор: Вадим Рудаков