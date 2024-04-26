11:08, 26 апр 2024

В последние две недели спецоперация России на Украине вступила в особенно жесткую фазу, ознаменовавшуюся стремительным продвижением российских войск и неуклонным отступлением украинской армии. По сообщениям из зоны боевых действий, положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на западном фронте достигло критической точки — худшей с самого начала конфликта в феврале 2022 года.

Безостановочное наступление русских заставило украинцев в спешке отдать противнику уже более 10 километров территории. Методичными артиллерийскими обстрелами, авиаударами и ракетными атаками российская армия лишает ВСУ какой-либо возможности оказать организованное сопротивление.

Особенно мощным оказался недавний удар, нанесенный по формированиям наемников так называемого «Иностранного легиона», сражающихся на стороне Украины. Как сообщило Министерство обороны РФ, российская оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли массированные удары по живой силе и технике ВСУ, включая иностранные наемнические подразделения, в 122 районах.

«Поражена живая сила и техника ВСУ, а также формирования наемников так называемого „иностранного легиона“ в 122 районах», — отчитался официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Автор: Семен Подгорный

Фото: bfmtv.com