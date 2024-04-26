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У вас всего 15 дней: Мобильные операторы массово отключают номера россиян

У вас всего 15 дней: Мобильные операторы массово отключают номера россиян

19:31, 26 апр 2024

С недавних пор российские операторы мобильной связи всерьез взялись за "оздоровление" рынка сим-карт, невзирая на возможные неудобства для абонентов. По требованию Роскомнадзора компании запустили масштабную кампанию блокировки "проблемных" сим-карт с устаревшими или некорректными абонентскими данными.

Не успели абоненты и глазом моргнуть, как волна блокировок накрыла сотни тысяч телефонных номеров по всей стране. Операторы стали методично отсекать карты, по которым истек срок действия паспортных данных, а заодно и все номера с изначально неверной информацией о владельце. Цифры впечатляют: каждую неделю под блокировку попадает около 300 тысяч сим-карт!

Такие решительные меры призваны покончить с "серым" трафиком, который подпитывают сим-карты с поддельными данными. Однако для законопослушных абонентов последствия зачастую оказываются досадными. Легко представить себе неловкость ситуации, когда в самый разгар важного разговора телефон внезапно отключается от сети.

Операторы предоставляют краткую отсрочку - около двух недель - на исправление устаревших персональных данных и разблокировку номера. Для этого нужно посетить офис оператора с новыми документами. Впрочем, некоторые не скрывают озабоченности возможными злоупотреблениями при таком механизме.

В России могут ограничить количество SIM-карт: что это значит для пользователей

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
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