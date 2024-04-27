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На Западе назвали два недостатка российской армии

На Западе назвали два недостатка российской армии

11:54, 27 апр 2024

В британском издании Financial Times была опубликована статья, рисующая не самый радужный образ российской армии. Журналисты взяли на себя смелость поставить под сомнение военное превосходство России, выявив потенциальные изъяны в ее арсенале и боевой подготовке личного состава.

Согласно утверждениям неназванного украинского чиновника, ВС России испытывают серьезные трудности с качеством своих боеприпасов.

Помимо вопросов, связанных с боеприпасами, источник газеты также подверг критике уровень боевой подготовки российских солдат. По его словам, многие из них вступают в бой с недостаточной военной выучкой, что может негативно сказаться на их способности эффективно действовать в условиях современного высокотехнологичного конфликта.

В статье также высказывается предположение, что в ближайшем будущем в России может быть объявлена вторая волна мобилизации для пополнения истощающихся людских ресурсов. Однако, по мнению авторов, даже в таком случае недавно объявленная военная помощь США позволит украинским силам находить и эксплуатировать слабые места российских войск.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: commons.wikimedia.org
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