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«Надеюсь, Господь вернёт разум»: супруга миллиардера Стерлигова назвала его обычным крестьянином и озвучила причину, по которой он лишил её и детей наследства

«Надеюсь, Господь вернёт разум»: супруга миллиардера Стерлигова назвала его обычным крестьянином и озвучила причину, по которой он лишил её и детей наследства

12:01, 27 апр 2024

Эпатажный миллиардер Герман Стерлигов, известный своими радикальными взглядами, вновь оказался в центре внимания. На этот раз он шокировал публику заявлением о лишении наследства жены Алены и троих детей.

В своем очередном резонансном высказывании Стерлигов назвал причину своего решения: «отпущенцы и еретики». Под «отпущенцами» он подразумевает разведенных людей, к каковым, по его мнению, относится и его жена, с которой он, тем не менее, состоит в официальном браке.

Алена Стерлигова, проживающая отдельно от мужа, но помогающая ему воспитывать пятерых внуков, категорически отрицает развод. Она характеризует своего супруга не как бизнесмена, а как «крестьянина, занимающегося крестьянскими делами, производящего сыр».

По ее словам, глава семейства, живущий затворником без средств связи под Истрой, давно отошел от дел, а его бизнес потерпел крах.

Несмотря на разногласия, Алена не теряет надежды на примирение.

«Все дети у нас общие», — говорит она, «я молюсь за них и надеюсь, что Господь вернет всем разум».

Психолог Василий Шуров, знакомый с ситуацией, видит в поступке Стерлигова не более чем очередной эпатажный выходки.

«Он любит черный пиар», — считает специалист, — «позиционирует себя как православный фрик, постоянно делает громкие заявления, оскорбляя всех вокруг и подчеркивая свою исключительную веру».

Остается открытым вопрос, насколько серьезны намерения Стерлигова и чем обернется для его семьи эта новая выходка.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: Стерлигов TV
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