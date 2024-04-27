«Надеюсь, Господь вернёт разум»: супруга миллиардера Стерлигова назвала его обычным крестьянином и озвучила причину, по которой он лишил её и детей наследства
12:01, 27 апр 2024
Эпатажный миллиардер Герман Стерлигов, известный своими радикальными взглядами, вновь оказался в центре внимания. На этот раз он шокировал публику заявлением о лишении наследства жены Алены и троих детей.
В своем очередном резонансном высказывании Стерлигов назвал причину своего решения: «отпущенцы и еретики». Под «отпущенцами» он подразумевает разведенных людей, к каковым, по его мнению, относится и его жена, с которой он, тем не менее, состоит в официальном браке.
Алена Стерлигова, проживающая отдельно от мужа, но помогающая ему воспитывать пятерых внуков, категорически отрицает развод. Она характеризует своего супруга не как бизнесмена, а как «крестьянина, занимающегося крестьянскими делами, производящего сыр».
По ее словам, глава семейства, живущий затворником без средств связи под Истрой, давно отошел от дел, а его бизнес потерпел крах.
Несмотря на разногласия, Алена не теряет надежды на примирение.
Психолог Василий Шуров, знакомый с ситуацией, видит в поступке Стерлигова не более чем очередной эпатажный выходки.
Остается открытым вопрос, насколько серьезны намерения Стерлигова и чем обернется для его семьи эта новая выходка.