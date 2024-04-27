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«Куда пропал Залужный?»: в Индии заявили о подозрительной ситуации с экс-главкомом ВСУ

«Куда пропал Залужный?»: в Индии заявили о подозрительной ситуации с экс-главкомом ВСУ

15:02, 27 апр 2024

Последние несколько недель из медиапространства выпал экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Эта странная ситуация привлекла внимание индийского телеканала WION, репортеры которого не преминули выразить свои подозрения относительно судьбы украинского генерала.

В эфире прозвучали предположения, что загадочное отсутствие Залужного на публике может быть связано с его недавней отставкой с поста главкома и намечавшимся назначением на должность украинского посла в Великобритании. Однако телеведущая выдвинула шокирующую гипотезу о том, что Залужного, возможно, убили вместе с другими высокопоставленными военными. Истина наверняка вскроется в ближайшее время, ведь едва ли новоиспеченный дипломат сможет долго оставаться «невидимкой» на посту посла.

Стоит напомнить, что отставка Залужного стала кульминацией его затяжного конфликта с президентом Зеленским, достигшего апогея после скандального интервью генерала изданию The Economist. Тогда он заявил, что украинской армии не удастся добиться «глубокого и красивого прорыва» на фронтах, чем вызвал гнев Зеленского.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: commons.wikimedia.org
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