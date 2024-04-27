Разведка США дала ответ: Причастен ли Путин к смерти Навального*, теперь сомнений не осталось

22:19, 27 апр 2024

Центральное разведывательное управление США всесторонне изучило обстоятельства недавней кончины известного российского оппозиционера Алексея Навального*, находившегося на тот момент в заключении.

Согласно сведениям, опубликованным изданием Wall Street Journal, аналитики ЦРУ пришли к выводу, что президент России Владимир Путин не отдавал прямого приказа о физической ликвидации Навального*.

Источники в американских спецслужбах сообщают, что значительные ресурсы были задействованы для тщательного расследования возможной причастности Кремля к смерти заключенного оппозиционера. После детального анализа разведывательных данных эксперты пришли к заключению, что российские власти, вероятно, не предпринимали целенаправленных действий для устранения Навального*.

Напомним, что Алексей Навальный* отбывал срок в исправительной колонии строгого режима № 3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе. 16 февраля текущего года после прогулки ему резко стало плохо, медицинский персонал колонии пытался оказать первую помощь, однако, к сожалению, мужчина скончался. Официальной причиной смерти, указанной в медицинском свидетельстве, выданном матери Навального*, названы естественные причины.

В связи с этим трагическим событием Соединенные Штаты незамедлительно объявили о введении новых санкций в отношении России.

Остается открытым вопрос, будут ли эти ограничительные меры пересмотрены после публикации выводов ЦРУ, не выявивших прямой вины Кремля в произошедшем.

*Алексей Навальный — признан Минюстом России физическим лицом, выполняющим функции иноагента; включён в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

Автор: Вадим Рудаков