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Адское пекло: погода летом удивит по-настоящему

Адское пекло: погода летом удивит по-настоящему

22:28, 08 май 2024

Метеорологи предупреждают, что предстоящее лето обещает быть крайне непредсказуемым и полным неожиданностей по всей России. Забудьте о типичных летних днях с безоблачным небом и палящим солнцем - в этом году погода готовит для нас настоящие испытания.

По данным синоптиков, июнь и июль принесут аномальные погодные условия, совмещая периоды экстремальной жары с обильными ливнями, грозами и проливными дождями. Центральные регионы страны уже готовятся к возможным наводнениям, а Москва, Подмосковье и близлежащие области, вероятно, окажутся буквально затопленными водной стихией. И это лишь начало погодных сюрпризов.

Июль не станет передышкой. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Карелия, Алтайский край, Камчатка и Приморье – территории, где пройдут обильные осадки. Особенно пострадает Приморский край, где интенсивные дожди, по прогнозам, не утихнут на протяжении всего месяца.

Несмотря на мрачные прогнозы относительно осадков, лето 2024 года готовит сюрпризы и в виде повышенных температур для многих российских регионов. На юге страны воцарится настоящая жара. Синоптик Александр Шувалов предупреждает о рекордных показателях температуры на всем Юге России.

Причины таких погодных аномалий кроются в глобальных изменениях климата и нарушениях в системе океанических течений. Резкие перепады температур и экстремальные природные явления станут серьезным испытанием для городской инфраструктуры, сельского хозяйства и экологических систем.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
Теги: погода
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