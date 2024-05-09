Будет ли повышение пенсий 1 июня

10:38, 09 май 2024

В начале июня некоторые категории российских пенсионеров могут рассчитывать на увеличение ежемесячных выплат. Ряд надбавок будут начислены автоматически, в то время как для получения других потребуется подать заявление в Пенсионный фонд РФ. Рассмотрим подробнее грядущие изменения.

Для граждан, отметивших 80-летний юбилей в мае, с наступлением нового месяца откроется возможность получать повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. На данный момент ее стандартный размер составляет 8134 рубля 88 копеек. Однако достигшие почтенного возраста пенсионеры имеют право на двойную сумму – 16269 рублей 76 копеек ежемесячно. Обращаться с заявлением для оформления надбавки не требуется, денежные средства будут зачислены в беззаявительном порядке.

Кроме того, пенсионеры, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, могут претендовать на дополнительные выплаты. Размер доплаты за каждого иждивенца составит 2711 рублей 63 копейки. Чтобы воспользоваться правом на получение надбавки, необходимо направить заявление в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства.

Отдельные льготы предусмотрены для граждан, проработавших более 30 лет в сельской местности. Им полагается повышение фиксированной выплаты на 25%, что в денежном эквиваленте составит 2033 рубля 72 копейки. Перерасчет будет произведен автоматически, без дополнительных заявлений.

Автор: Вадим Рудаков