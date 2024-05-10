«Это самая дальняя атака БПЛА»: военные эксперты прокомментировали взрыв на заводе в Башкирии

12:17, 10 май 2024

Недавняя атака беспилотных летательных аппаратов на завод в башкирском городе Салавате, вызвала серьезную озабоченность в военных кругах. Этот инцидент представляет собой самый дальний перелет боевых дронов по территории России, зафиксированный на данный момент. Анализ произошедшего проливает свет на возможные сценарии будущих атак и меры противодействия подобным угрозам.

Константин Сивков, военный аналитик и вице-президент Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, подтверждает наличие у противника беспилотников, способных совершать дальние перелеты.

— Бесспорно, они обладают дронами, которые могут преодолевать значительные расстояния, это факт, — заявляет он.

Сивков не исключает возможности атак в других регионах страны, однако отмечает, что пока противнику не удается достичь серьезных успехов. Он напоминает о неудачных попытках массированных ударов в День Победы, которые были отражены.

Дмитрий Корнев, военный эксперт и основатель портала Military Russia, акцентирует внимание на беспрецедентной дальности атаки в Башкирии.

— Если не считать случаев, когда дроны не долетали до населенных пунктов, это самый дальний известный налет на территорию России, — отмечает Корнев.

Он предполагает, что могли использоваться переоборудованные учебные самолеты с дополнительными топливными баками, обеспечивающими дальность полета свыше 1500 километров. Корнев также упоминает зарубежные сообщения о создании Украиной дронов с радиусом действия в тысячи километров, не исключая задействования подобных аппаратов в атаке на Салават.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: скриншот видео