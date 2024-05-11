«Должен проиграть»: Зеленский обратился со слезливой речью — Россия наступает, что-то надо делать

17:47, 11 май 2024

В разгар ожесточенных боев на востоке Украины президент Владимир Зеленский выступил с эмоциональным обращением, призывая западных партнеров оперативно предоставить дополнительное вооружение для противостояния российским силам.

В своем видеообращении, распространенном через официальный телеграм-канал, Зеленский акцентировал внимание на критической важности своевременных поставок оружия для защиты украинских городов от разрушительных ракетных ударов.

Обстановка на фронте обострилась в последние дни, поскольку российская армия предприняла решительное наступление по всем направлениям, сосредоточив основные усилия на захвате стратегически важного Харькова. Кадры, сопровождающие обращение Зеленского, наглядно демонстрируют масштабы разрушений от российских ракетных ударов по гражданской инфраструктуре украинских городов.

- Каждая ракета и система противовоздушной обороны сейчас буквально спасают жизни, - подчеркнул Зеленский, обращаясь к союзникам. - Крайне важно, чтобы партнеры своевременно поддерживали наших воинов и украинскую стойкость, поставляя необходимое вооружение. Действительно своевременно. Реальная помощь - это не просто объявленное, а доставленное в Украину оружие. Российский террор должен потерпеть поражение, и единственный путь к этому - применение конкретной военной силы.

Прямолинейный призыв украинского лидера свидетельствует о том, что Киев рассчитывает на ускорение и увеличение объемов западной военной помощи для удержания позиций в ходе развернувшегося крупномасштабного российского наступления.

Автор: Вадим Рудаков