«Должен проиграть»: Зеленский обратился со слезливой речью — Россия наступает, что-то надо делать
17:47, 11 май 2024
В разгар ожесточенных боев на востоке Украины президент Владимир Зеленский выступил с эмоциональным обращением, призывая западных партнеров оперативно предоставить дополнительное вооружение для противостояния российским силам.
В своем видеообращении, распространенном через официальный телеграм-канал, Зеленский акцентировал внимание на критической важности своевременных поставок оружия для защиты украинских городов от разрушительных ракетных ударов.
Обстановка на фронте обострилась в последние дни, поскольку российская армия предприняла решительное наступление по всем направлениям, сосредоточив основные усилия на захвате стратегически важного Харькова. Кадры, сопровождающие обращение Зеленского, наглядно демонстрируют масштабы разрушений от российских ракетных ударов по гражданской инфраструктуре украинских городов.
Прямолинейный призыв украинского лидера свидетельствует о том, что Киев рассчитывает на ускорение и увеличение объемов западной военной помощи для удержания позиций в ходе развернувшегося крупномасштабного российского наступления.