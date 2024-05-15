Чтобы не выбрался? Могилу основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина залили бетоном — зачем это потребовалось

11:21, 15 май 2024

Накануне дня рождения Евгения Пригожина на его могиле в Санкт-Петербурге ведутся подготовительные работы. Как сообщает местное издание «Фонтанка», захоронение основателя ЧВК «Вагнер» скрыто под толстым слоем свежеуложенного бетона.

По предположению источника, такие меры предприняты для последующей установки памятника или монумента в честь военного деятеля. Торжественное открытие обновленной могилы Пригожина планируется приурочить к его дню рождения — 1 июня.

Евгений Пригожин известен как создатель и руководитель частной военной компании «Вагнер», бойцы которой участвовали в боевых действиях в Африке, Сирии и на Украине. Отличительной чертой ЧВК было то, что в ее ряды принимались люди, ранее имевшие проблемы с законом.

23 августа 2023 года, самолет Embraer Legacy 600, в котором находился Пригожин, рухнул недалеко от села Куженкино Тверской области. Причины авиакатастрофы, унесшей жизнь бизнесмена, до сих пор остаются предметом расследования.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: скриншот видео