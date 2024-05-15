Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Чтобы не выбрался? Могилу основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина залили бетоном — зачем это потребовалось

Чтобы не выбрался? Могилу основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина залили бетоном — зачем это потребовалось

11:21, 15 май 2024

Накануне дня рождения Евгения Пригожина на его могиле в Санкт-Петербурге ведутся подготовительные работы. Как сообщает местное издание «Фонтанка», захоронение основателя ЧВК «Вагнер» скрыто под толстым слоем свежеуложенного бетона.

По предположению источника, такие меры предприняты для последующей установки памятника или монумента в честь военного деятеля. Торжественное открытие обновленной могилы Пригожина планируется приурочить к его дню рождения — 1 июня.

Евгений Пригожин известен как создатель и руководитель частной военной компании «Вагнер», бойцы которой участвовали в боевых действиях в Африке, Сирии и на Украине. Отличительной чертой ЧВК было то, что в ее ряды принимались люди, ранее имевшие проблемы с законом.

23 августа 2023 года, самолет Embraer Legacy 600, в котором находился Пригожин, рухнул недалеко от села Куженкино Тверской области. Причины авиакатастрофы, унесшей жизнь бизнесмена, до сих пор остаются предметом расследования.

В Уфе бывший боец ЧВК «Вагнер» убил сослуживца оформившего кредит на машину

Читайте также:

В Уфе бывший боец ЧВК «Вагнер» убил сослуживца оформившего кредит на машину
Автор: Вадим Рудаков
Фото: скриншот видео
Читайте также

В отношении Евгения Пригожина будет прекращено уголовное дело — что ждет ЧВК "Вагнер"
Политика в Башкирии
В отношении Евгения Пригожина будет прекращено уголовное дело — что ждет ЧВК "Вагнер"
В Уфе бывший боец ЧВК «Вагнер» убил сослуживца оформившего кредит на машину
Человек и закон в Башкирии
В Уфе бывший боец ЧВК «Вагнер» убил сослуживца оформившего кредит на машину
В Башкирии простились с погибшим в СВО бойцом ЧВК "Вагнер" Раилем Гизатуллиным
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО бойцом ЧВК "Вагнер" Раилем Гизатуллиным
На СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» из Башкирии Азамат Арслангараев
Общество в Башкирии
На СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» из Башкирии Азамат Арслангараев


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok