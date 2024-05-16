Актриса Кейт Бекинсейл опубликовала пикантное фото — сняла часть комбинезона ради кадров

22:58, 16 май 2024

50-летняя голливудская звезда, известная по культовой саге "Другой мир", где она блестяще воплотила образ вампирши Селин, решила поразить своих поклонников и подписчиков в социальных сетях, продемонстрировав откровенный снимок.

На фотографии, сделанной в гримерной во время создания роскошной укладки, Бекинсейл позирует в светлом комбинезоне, сексуально спущенном с плеч, открывая взору соблазнительное декольте и черное нижнее белье.

Несмотря на свою популярность и успех в кинематографе, жизнь Кейт Бекинсейл далеко не всегда была безоблачной. Совсем недавно, 11 марта, актриса оказалась в больнице из-за проблем со здоровьем, связанным с разрывом кисты яичника. Тем не менее, Бекинсейл смогла преодолеть трудности и вновь вернуться к активной жизни, демонстрируя свою силу духа и несгибаемую волю.

Автор: Алия Карачурина

Фото: скриншот видео