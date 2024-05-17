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Стыдобень: дочь Анастасии Волочковой стесняется фамилии матери — отказалась и взяла псевдоним

Стыдобень: дочь Анастасии Волочковой стесняется фамилии матери — отказалась и взяла псевдоним

12:05, 17 май 2024

В семье знаменитой балерины Анастасии Волочковой подрастает творческая личность. Её восемнадцатилетняя дочь Ариадна решительно стремится добиться признания в литературном мире, отвергая помощь звёздной матери. Девушка намерена пробиться самостоятельно, не прибегая к громкой фамилии.

Юная поэтесса уже выпустила сборник стихов "Очень важно уметь быть одной", посвящённый теме одиночества и расставаний. Творческие опусы Ариадны затрагивают струны души тех, кто переживает разрыв отношений с близкими людьми. Помимо поэзии, девушка ведёт литературный блог "Записки книголюба", где делится впечатлениями о прочитанных произведениях.

В интервью для программы "Москвичка" Волочкова поведала, что её дочь сознательно отказалась от использования родовой фамилии, предпочтя взять псевдоним. Ариадна не желает ассоциироваться со скандальной знаменитостью, стремясь пробить себе дорогу исключительно талантом и трудолюбием.

Сама Волочкова, известная склонностью к самовосхвалению, хвасталась возможностью одним щелчком пальца обеспечить успех начинаниям дочери. Однако юная творческая натура предпочла идти своим путём, не пользуясь маминым влиянием и связями.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: vk.com/volochkova_a
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