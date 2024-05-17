Не хотели пускать: Шойгу не смог с первой попытки попасть в парламент Китая на переговоры — досадно, но придется потерпеть

12:09, 17 май 2024

На недавних переговорах между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине произошел курьезный инцидент, связанный с Сергеем Шойгу - бывшим министром обороны РФ, а ныне секретарем Совета Безопасности.

Как сообщают осведомленные источники, Шойгу столкнулся с проблемами при попытке пройти в здание Дома народных собраний, где проходила встреча лидеров двух стран. По непонятным причинам у российского чиновника не сработал специальный значок, позволяющий беспрепятственно попадать в место переговоров. Организаторы мероприятия усомнились в действительности его пропуска и сначала вовсе отказались его впускать.

В результате Шойгу несколько минут провел у самого входа в зал заседаний, дожидаясь разрешения войти, в то время как его коллеги из российской делегации свободно проходили мимо. Лишь спустя некоторое время ему все же позволили присоединиться к остальным участникам встречи на высшем уровне.

Конфуз вызвал недоумение у многих наблюдателей, особенно учитывая прежний высокий статус Сергея Шойгу в руководстве России. Не так давно он возглавлял российское Министерство обороны на протяжении 12 лет, прежде чем в ходе нынешней реформы системы государственного управления был переведен на пост секретаря Совбеза. Как объяснил президент РФ Владимир Путин, перестановка связана со стремлением сделать военное ведомство более открытым и восприимчивым к экономической конкурентоспособности. Эти преобразования будут проводиться под руководством Андрея Белоусова.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: commons.wikimedia.org