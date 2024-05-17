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«Машина — зверь»: в США оценили модернизированную версию советского танка Т-72 — россияне будут щелкать западную технику как орешки

«Машина — зверь»: в США оценили модернизированную версию советского танка Т-72 — россияне будут щелкать западную технику как орешки

13:56, 17 май 2024

Пока мировые оборонные гиганты полагаются на дорогие новейшие танки, Россия решила пойти другим путем. Вместо разработки принципиально новых моделей, в Москве сосредоточились на масштабной модернизации легендарных советских Т-72.

По данным американского военного эксперта Брэндона Вайчерта, армия России намерена радикально обновить весь свой парк танков Т-72. Устаревшие машины переоборудуют до ультрасовременной модификации Т-72Б3М. Эти модернизированные танки вооружены мощной 125-мм пушкой 2А46М-5-01, укомплектованы динамической защитой «Реликт» и оснащены усовершенствованными оптическими прицелами.

По словам Вайчерта, работа российских конструкторов над Т-72Б3М демонстрирует их способность создавать массовые, практичные и эффективные боевые машины. Эксперт убежден, что обновленные Т-72 вполне смогут дать достойный отпор передовым танкам западного производства, несмотря на их более высокую стоимость.

«Американцы и их союзники пошли по другому пути, к сожалению, сделав ставку на дорогие эксклюзивные разработки, а не на модернизацию проверенных машин», — комментирует Вайчерт.

Знаменитый Т-72 был создан в 1970-х годах ведущими советскими танкостроителями. По оценкам, всего было выпущено около 30 тысяч этих танков, которые и поныне служат более чем в 45 странах мира.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: Global Look Press
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