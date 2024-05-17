«Из-за Киркорова погиб человек»: Успенская шокировала публику новым обвинением в адрес поп-короля
14:00, 17 май 2024
В затяжном конфликте между певицей Любовью Успенской и поп-королем Филиппом Киркоровым прозвучали новые резонансные обвинения. На этот раз исполнительница шансона указала на возможную причастность звездного коллеги к трагической смерти продюсера Петра Гаврилова.
В недавнем интервью «МК» Успенская выразила убеждение, что Гаврилов принял роковое решение пройти операцию по уменьшению желудка в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова из-за активной рекламы со стороны Киркорова. По словам певицы, яркое продвижение Филиппом услуг врача сыграло решающую роль в выборе погибшего продюсера.
«Гаврилов поверил громкой рекламе Киркорова и в итоге погиб после операции в клинике Хайдарова. Теперь по этому делу возбуждено уголовное расследование, а задействованные врачи арестованы», — заявила Успенская, подчеркнув наличие документальных свидетельств.
Сама Любовь Успенская уже более двух лет ведет ожесточенную войну с Тимуром Хайдаровым после осложнений, последовавших за ее собственной пластической операцией в его клинике. Певица утверждает, что располагает всеми необходимыми документами для подтверждения своих претензий к хирургу.
Автор: Алия Карачурина
Фото: КП / globallookpress.com
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