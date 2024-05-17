«Из-за Киркорова погиб человек»: Успенская шокировала публику новым обвинением в адрес поп-короля

14:00, 17 май 2024

В затяжном конфликте между певицей Любовью Успенской и поп-королем Филиппом Киркоровым прозвучали новые резонансные обвинения. На этот раз исполнительница шансона указала на возможную причастность звездного коллеги к трагической смерти продюсера Петра Гаврилова.

«Гаврилов поверил громкой рекламе Киркорова и в итоге погиб после операции в клинике Хайдарова. Теперь по этому делу возбуждено уголовное расследование, а задействованные врачи арестованы», — заявила Успенская, подчеркнув наличие документальных свидетельств.

В недавнем интервью «МК» Успенская выразила убеждение, что Гаврилов принял роковое решение пройти операцию по уменьшению желудка в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова из-за активной рекламы со стороны Киркорова. По словам певицы, яркое продвижение Филиппом услуг врача сыграло решающую роль в выборе погибшего продюсера.

Сама Любовь Успенская уже более двух лет ведет ожесточенную войну с Тимуром Хайдаровым после осложнений, последовавших за ее собственной пластической операцией в его клинике. Певица утверждает, что располагает всеми необходимыми документами для подтверждения своих претензий к хирургу.

Автор: Алия Карачурина

Фото: КП / globallookpress.com