Путин впервые вынужден был принести извинения за русский язык: что пошло не так в Китае

14:28, 17 май 2024

В ходе своего визита в Китай президент России Владимир Путин буквально свел с ума переводчика на одном из официальных мероприятий. Этот казус произошел во время грандиозного концерта, посвященного 75-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином.

Российский лидер чувствовал себя настолько непринужденно в Поднебесной, будто находился у себя дома. В пылу приветственной речи он выдал целый монолог без единой паузы, не оставив переводчику ни единого шанса вставить слово. Путин, кажется, и вовсе позабыл, что не в Москве, и его слова требуют синхронного перевода на китайский язык.

«Простите, что так долго говорил без перерыва для переводчика. Чувствую себя здесь словно дома, поэтому решил, будто все присутствующие понимают русский,» — с улыбкой пояснил Путин.

Лишь спустя некоторое время президент РФ осознал свою оплошность и тут же принес извинения перед аудиторией.

Зал встретил слова высокого гостя из Москвы дружными овациями и смехом. Искренность и непринужденность российского президента в этот момент, несомненно, подкупили китайцев.

Справка: Владимир Путин прибыл с визитом в Китай 16 мая. В первый день российская делегация провела важные переговоры в Пекине. А 17 мая Путин посетил город Харбин, где торжественно открылась Российско-Китайская выставка ЭКСПО.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: reuters.com