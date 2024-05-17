Путин впервые вынужден был принести извинения за русский язык: что пошло не так в Китае
14:28, 17 май 2024
В ходе своего визита в Китай президент России Владимир Путин буквально свел с ума переводчика на одном из официальных мероприятий. Этот казус произошел во время грандиозного концерта, посвященного 75-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином.
Российский лидер чувствовал себя настолько непринужденно в Поднебесной, будто находился у себя дома. В пылу приветственной речи он выдал целый монолог без единой паузы, не оставив переводчику ни единого шанса вставить слово. Путин, кажется, и вовсе позабыл, что не в Москве, и его слова требуют синхронного перевода на китайский язык.
Лишь спустя некоторое время президент РФ осознал свою оплошность и тут же принес извинения перед аудиторией.
Зал встретил слова высокого гостя из Москвы дружными овациями и смехом. Искренность и непринужденность российского президента в этот момент, несомненно, подкупили китайцев.
Справка: Владимир Путин прибыл с визитом в Китай 16 мая. В первый день российская делегация провела важные переговоры в Пекине. А 17 мая Путин посетил город Харбин, где торжественно открылась Российско-Китайская выставка ЭКСПО.