«Но так сложилось»: Кристина Орбакайте рассказала, кем мечтала стать в юношеские годы

14:32, 17 май 2024

В детстве и юношеские годы Кристина не помышляла о певческой карьере. Ее страстным увлечением и мечтой было актерское мастерство. Она целенаправленно шла к этой цели, окончив престижный Российский институт театрального искусства (ГИТИС). Однако, как нередко случается в жизни, судьба приготовила для нее иной сценарий.

В начале 90-х годов отечественная киноиндустрия переживала глубокий кризис. Съемочные павильоны, включая легендарную киностудию «Мосфильм», практически опустели. В этот непростой период Орбакайте пришлось скорректировать свои творческие планы и обратиться к музыке.

Ее певческий дебют был встречен критиками без восторга, и Кристина столкнулась с жесткими оценками своего нового амплуа. Это резко контрастировало с триумфом, выпавшим на ее долю после звездной роли в культовом фильме «Чучело». Подростковая работа Орбакайте под руководством Ролана Быкова вызвала международный резонанс, а авторитетное издание Los Angeles Times даже сравнило юную актрису с выдающейся Мерил Стрип.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Global Look Press