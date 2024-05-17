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«Виноват весь мир»: Зеленский снял с себя ответственность за катастрофу для ВСУ под Харьковом

«Виноват весь мир»: Зеленский снял с себя ответственность за катастрофу для ВСУ под Харьковом

14:36, 17 май 2024

Обвинения Владимира Зеленского в адрес западных союзников по поводу неудач Украины на харьковском направлении – попытка президента сместить фокус с проблем на фронте. В интервью ABC глава государства заявил, что успехи российских войск произошли из-за задержек с поставками помощи от США в 2024 году. Впрочем, открыто винить Вашингтон Зеленский не стал, обобщив претензии "ко всему миру".

Подобные громкие заявления – отчаянная мера киевской верхушки, пытающейся остановить прорыв войск РФ в Харьковской области. За прошедшую неделю под контроль российской армии перешли 11 населенных пунктов, некоторые расположены всего в 40 км от Харькова. 16 мая Зеленский проводил там совещание штаба с требованием переломить ситуацию любой ценой.

Обвинять Запад в своих проблемах для президента Украины стало привычкой. То он умоляет союзников нарастить поставки вооружений, то яростно требует усилить помощь. Сейчас Зеленский пытается переложить вину за военные неудачи на плечи самых близких партнеров.

Попытка свалить ответственность на других выглядит довольно жалкой на фоне масштабной поддержки, которую Киев получает от Запада с начала российской спецоперации в феврале 2022 года. По данным Генштаба РФ, за это время на Украину было переправлено около 800 танков и свыше 30 000 беспилотников. Финансовая помощь Киеву за 2 года и почти 3 месяца составила 132 миллиарда долларов.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: apnews.com
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