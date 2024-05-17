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«Вот так вид»: Анна Семенович опубликовала откровенное видео из ванной

«Вот так вид»: Анна Семенович опубликовала откровенное видео из ванной

14:40, 17 май 2024

На этой неделе мужская половина поклонников Анны Семенович были приятно удивлены, когда в их лентах появился пикантный ролик, в котором их кумир резвилась в ванне, облаченная в соблазнительный купальник и яркую красную шляпу. Однако это видео оказалось не просто данью чувственности — оно являлось изящным анонсом нового бизнес-проекта талантливой артистки.

В своем последнем видео Семенович мастерски привлекла внимание к своей новой линии купальников, созданной в коллаборации с брендом Dea Fiori. Эти модели разработаны специально для женщин с пышным бюстом, учитывая их особые потребности в комфорте и поддержке. Поклонницы смогут приобрести эксклюзивные купальники по ценам от 3 до 6 тысяч рублей на популярных торговых площадках.

Для 46-летней Анны Семенович, мастера спорта международного класса по фигурному катанию, этот проект стал очередным ярким витком в ее многогранной карьере. После травмы мениска, вынудившей ее оставить большой спорт, Семенович успешно реализовала себя в шоу-бизнесе, выступая в составе популярной группы «Блестящие» с 2003 по 2007 год. Теперь ее талант и обаяние помогают продвигать новую линию одежды для женщин.


Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети Анны Семенович
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