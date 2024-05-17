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«Здесь ее Родина»: Сергей Зверев уверен в возвращении блудной Аллы Пугачевой в Россию

«Здесь ее Родина»: Сергей Зверев уверен в возвращении блудной Аллы Пугачевой в Россию

14:54, 17 май 2024

Несмотря на отъезд Аллы Пугачёвой из России, её близкий друг и экс-стилист Сергей Зверев убеждён, что рано или поздно она вернётся на Родину. Эту уверенность он недавно высказал журналистам на одном из светских мероприятий.

По словам эпатажного шоумена, Россия — колыбель творчества и становления величайшей отечественной певицы современности. Именно здесь набирала обороты её карьера, формировался уникальный артистический облик. Зверев откровенно дал понять, что будет только рад возвращению Примадонны, к которой испытывает самые тёплые чувства.

В то же время стилист достаточно жёстко отозвался о других деятелях культуры и шоу-бизнеса, решивших покинуть страну. Он прямо назвал их «людьми третьего сорта» после эмиграции, утратившими былой вес и значимость.

Справка: Сергей Зверев — яркая и неординарная личность отечественного гламура. За его плечами более чем 30-летний опыт работы стилистом, парикмахером, телеведущим и певцом. В разные годы он сотрудничал со звёздами первой величины, такими как Пугачёва и Собчак, став их личным стилистом. Широкую известность ему принесли шоу «Полный фэшн» и «Звезда в кубе».

Автор: Вадим Рудаков
Фото: КП / globallookpress.com
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