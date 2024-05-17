«То, что нужно»: Песков рассказал, будут ли усиливать защиту и охрану Владимира Путина после покушения на Фицо

14:56, 17 май 2024

В свете недавнего покушения на сербского политика Роберта Фицо в России не планируется усиливать режим безопасности президента Владимира Путина. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, все необходимые меры для обеспечения безопасности главы государства уже приняты.

«Мероприятия по обеспечению безопасности президента проводятся на обычном, стандартном уровне», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос Telegram-канала Shot.

Пресс-секретарь добавил, что Россия решительно осуждает инцидент с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и желает ему скорейшего выздоровления.

Ранее Владимир Путин выразил возмущение в связи с нападением на словацкого политика. Известно, что 15 мая после правительственного мероприятия в Гандлове неизвестный мужчина открыл огонь по Фицо, ранив его в живот, руку и ногу. В настоящее время жизни премьера ничего не угрожает.

Автор: Семен Подгорный

Фото: pinterest.com