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«Мир постапокалипсиса»: ученые озвучили страшную правду о глобальном потеплении — крупные города США уйдут под воду совсем скоро

«Мир постапокалипсиса»: ученые озвучили страшную правду о глобальном потеплении — крупные города США уйдут под воду совсем скоро

13:34, 30 июн 2025

Новое исследование ученых из Университета Дрекселя рисует тревожную картину будущего для некоторых крупнейших городов восточного побережья США. Согласно их выводам, такие мегаполисы как Филадельфия, Бостон и Нью-Йорк стоят перед лицом серьезной угрозы затопления вследствие стремительных климатических изменений.

Эксперты предупреждают, что простое подтопление — это лишь верхушка айсберга проблем, с которыми могут столкнуться эти города. Особую обеспокоенность вызывает состояние старой инфраструктуры в прибрежных районах. Устаревшие канализационные системы могут не выдержать натиска стихии, что чревато масштабным загрязнением территорий сточными водами.

Ситуация усугубляется тем, что изношенные коммуникации при затоплении создают идеальные условия для распространения опасных инфекций. Аварии на объектах водоотведения могут привести к быстрому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки в густонаселенных районах.

Анализ спутниковых снимков, проведенный исследователями, показывает, что процесс погружения атлантического побережья США под воду идет с пугающей скоростью. Ученые призывают власти и население серьезно задуматься о переселении из зон повышенного риска.

История знает немало примеров городов, ушедших под воду. Археологи обнаружили следы древних цивилизаций в затопленных Гераклионе в Египте, греческой Фанагории, китайском Шичэне и израильском Атлит-Яме. Однако масштаб потенциальной катастрофы, грозящей современным американским мегаполисам, может превзойти все исторические прецеденты.

Автор: Алия Карачурина
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