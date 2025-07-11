Антибиотики и жиры: в Роскачестве назвали худшие марки пломбира — такое мороженое нельзя давать детям

12:18, 11 июл 2025

Роскачество провело масштабный анализ эскимо различных производителей, оценив 19 торговых марок по 166 критериям. Цель исследования — определить наиболее качественные и безопасные варианты этого популярного летнего лакомства.

Пять брендов продемонстрировали высокие стандарты качества, полностью соответствуя не только законодательным нормам, но и дополнительным требованиям Роскачества. Среди лидеров оказались «Вологодский пломбир», «Настоящий пломбир», «Ростагрокомплекс», «Свитлогорье» и «Чистая линия».

Однако некоторые производители не смогли пройти проверку без замечаний. У трех марок — «Лента», «Мишка на полюсе» и «Филевский пломбир» — были выявлены отклонения в содержании молочного жира, что ставит под сомнение их соответствие категории «пломбир».

Особую обеспокоенность вызвал «Гостовский пломбир», в котором обнаружили превышение допустимого уровня антибиотика тетрациклина.

Несмотря на отдельные нарушения, большинство проверенных образцов признаны безопасными для потребления. В них не найдено патогенных микроорганизмов и искусственных подсластителей.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: youtube