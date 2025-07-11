Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Антибиотики и жиры: в Роскачестве назвали худшие марки пломбира — такое мороженое нельзя давать детям

Антибиотики и жиры: в Роскачестве назвали худшие марки пломбира — такое мороженое нельзя давать детям

12:18, 11 июл 2025

Роскачество провело масштабный анализ эскимо различных производителей, оценив 19 торговых марок по 166 критериям. Цель исследования — определить наиболее качественные и безопасные варианты этого популярного летнего лакомства.

Пять брендов продемонстрировали высокие стандарты качества, полностью соответствуя не только законодательным нормам, но и дополнительным требованиям Роскачества. Среди лидеров оказались «Вологодский пломбир», «Настоящий пломбир», «Ростагрокомплекс», «Свитлогорье» и «Чистая линия».

Однако некоторые производители не смогли пройти проверку без замечаний. У трех марок — «Лента», «Мишка на полюсе» и «Филевский пломбир» — были выявлены отклонения в содержании молочного жира, что ставит под сомнение их соответствие категории «пломбир».

Особую обеспокоенность вызвал «Гостовский пломбир», в котором обнаружили превышение допустимого уровня антибиотика тетрациклина.

Несмотря на отдельные нарушения, большинство проверенных образцов признаны безопасными для потребления. В них не найдено патогенных микроорганизмов и искусственных подсластителей.

Берем кокосовое молоко, бананы и мед - и готовим изумительное домашнее мороженое за считанные минуты

Читайте также:

Берем кокосовое молоко, бананы и мед - и готовим изумительное домашнее мороженое за считанные минуты
Автор: Вадим Рудаков
Фото: youtube
Теги: мороженое
Читайте также

Янтарный яд в бутылке: Роскачество назвало марки растительного масла, которые нужно обходить стороной
Потребитель в Башкирии
Янтарный яд в бутылке: Роскачество назвало марки растительного масла, которые нужно обходить стороной
Не берите даже со скидкой: Росконтроль назвал худшие марки молока
Потребитель в Башкирии
Не берите даже со скидкой: Росконтроль назвал худшие марки молока
Не берите даже со скидками: Роскачество назвало худшие сыры — в них нашли антибиотики
Потребитель в Башкирии
Не берите даже со скидками: Роскачество назвало худшие сыры — в них нашли антибиотики


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен