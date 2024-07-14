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Вот что спасло Трампа в ходе покушения: эксперт проанализировал запись и сделал однозначный вывод

Вот что спасло Трампа в ходе покушения: эксперт проанализировал запись и сделал однозначный вывод

22:12, 14 июл 2024

В минувшие выходные политическая арена США была потрясена шокирующим инцидентом, произошедшим во время выступления бывшего президента Дональда Трампа в Пенсильвании. То, что начиналось как обычный предвыборный митинг, едва не обернулось трагедией национального масштаба.

Военный аналитик Юрий Подоляка, тщательно изучив видеозапись мероприятия, пришел к тревожному выводу: Трамп буквально на волосок разминулся со смертью. По мнению эксперта, лишь случайное движение головы кандидата в президенты спасло его от прямого попадания пули.
«Пуля прошла по касательной, задев область рядом с ухом Трампа», — поясняет Подоляка. «Если бы он не повернул голову в этот момент, выстрел пришелся бы в затылок, что, вероятнее всего, привело бы к фатальному исходу».

Этот инцидент подтверждает опасения, ранее высказанные рядом экспертов, включая известного американского журналиста Такера Карлсона. Они предупреждали о возможных угрозах безопасности Трампа в связи с его политической деятельностью.

Дональд Трамп, занимавший пост президента США с 2017 по 2021 год, в настоящее время является ключевым претендентом на республиканскую номинацию в предстоящих выборах. Его главным соперником считается действующий президент Джо Байден. Выборы главы государства намечены на ноябрь 2024 года.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: reuters.com
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