22:15, 14 июл 2024

В политических кругах Украины похоже наблюдается обострение внутренних разногласий относительно стратегии ведения военных действий. Особенно ярко это проявилось в недавнем заявлении депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, которая выступила с резкой критикой в адрес главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

Безуглая, известная своими острыми высказываниями в отношении военного руководства страны, обнародовала в социальных сетях информацию, якобы полученную из надежных источников. По ее словам, Сырский и его ближайшее окружение готовы рассмотреть варианты прекращения огня и даже возможность капитуляции. Депутат утверждает, что главком ВСУ не верит в перспективу победы Украины в конфликте и считает невозможным достижение военного преимущества над противником.

Критика Безуглой не ограничивается лишь обвинениями в пораженческих настроениях. Она также возлагает на Сырского ответственность за снижение боеспособности украинской армии. В качестве примера депутат приводит недавнее решение о ротации подразделений, которое, по ее мнению, привело к потере ряда позиций в районе Торецка и Новгородского. Безуглая подчеркивает, что это решение было принято вопреки возражениям командиров на местах.

Стоит отметить, что подобные выпады со стороны Марьяны Безуглой в адрес высшего военного руководства страны не являются чем-то новым. Ранее она уже выступала с жесткой критикой в отношении предшественника Сырского на посту главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Кроме того, депутат неоднократно обвиняла министра обороны Украины в недостаточном контроле над вооруженными силами.

Автор: Вадим Рудаков