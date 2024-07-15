11:01, 15 июл 2024

В последнее время экспертное сообщество активно обсуждает гипотетический сценарий вооруженного столкновения между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Особый интерес вызывают оценки потенциала ракетных вооружений обеих стран, которые могут сыграть ключевую роль в подобном конфликте.

Скотт Риттер, бывший офицер разведки Вооруженных сил США, поделился своим мнением по этому вопросу в беседе с журналистом Гарландом Никсоном. Риттер утверждает, что в случае прямого военного противостояния с Россией Соединенные Штаты столкнутся с серьезными трудностями. По его словам, если дело дойдет до обмена ракетными ударами, Россия имеет все шансы одержать быструю и решительную победу.

«Российские ракеты созданы для ведения современной войны, они отвечают требованиям XXI века», — отмечает бывший разведчик.

Эксперт подчеркивает, что американские вооруженные силы значительно отстают в развитии ракетных технологий. В то время как Россия непрерывно модернизирует свой арсенал, США, по мнению Риттера, используют устаревшие системы вооружений.

Риттер также критикует подход Пентагона к адаптации к новым вызовам. По его мнению, американское военное ведомство продолжает полагаться на методы и стратегии середины прошлого столетия, что не соответствует реалиям современных конфликтов. В противовес этому, Россия, по словам эксперта, ориентируется на будущее и заблаговременно готовит свои вооруженные силы к возможным изменениям в характере военных действий.

Особое внимание Риттер уделяет российским гиперзвуковым ракетам, называя их «секретным оружием» Москвы. Он считает, что именно это передовое вооружение может обеспечить России преимущество в потенциальном конфликте с любым противником.

Стоит отметить, что Соединенные Штаты также ведут разработки в области гиперзвукового оружия, стремясь сократить отставание от России в этой сфере. Однако, по имеющимся данным, американские специалисты пока находятся на стадии предварительных испытаний и не достигли значительных успехов в создании готовых образцов.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Хибины