Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

«В труху»: в США оценили шансы на победу в ракетной схватке с РФ — секретное оружие Москвы вызывает у аналитиков оторопь

«В труху»: в США оценили шансы на победу в ракетной схватке с РФ — секретное оружие Москвы вызывает у аналитиков оторопь

11:01, 15 июл 2024

В последнее время экспертное сообщество активно обсуждает гипотетический сценарий вооруженного столкновения между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Особый интерес вызывают оценки потенциала ракетных вооружений обеих стран, которые могут сыграть ключевую роль в подобном конфликте.

Скотт Риттер, бывший офицер разведки Вооруженных сил США, поделился своим мнением по этому вопросу в беседе с журналистом Гарландом Никсоном. Риттер утверждает, что в случае прямого военного противостояния с Россией Соединенные Штаты столкнутся с серьезными трудностями. По его словам, если дело дойдет до обмена ракетными ударами, Россия имеет все шансы одержать быструю и решительную победу.

Эксперт подчеркивает, что американские вооруженные силы значительно отстают в развитии ракетных технологий. В то время как Россия непрерывно модернизирует свой арсенал, США, по мнению Риттера, используют устаревшие системы вооружений.
«Российские ракеты созданы для ведения современной войны, они отвечают требованиям XXI века», — отмечает бывший разведчик.

Риттер также критикует подход Пентагона к адаптации к новым вызовам. По его мнению, американское военное ведомство продолжает полагаться на методы и стратегии середины прошлого столетия, что не соответствует реалиям современных конфликтов. В противовес этому, Россия, по словам эксперта, ориентируется на будущее и заблаговременно готовит свои вооруженные силы к возможным изменениям в характере военных действий.

Особое внимание Риттер уделяет российским гиперзвуковым ракетам, называя их «секретным оружием» Москвы. Он считает, что именно это передовое вооружение может обеспечить России преимущество в потенциальном конфликте с любым противником.

Стоит отметить, что Соединенные Штаты также ведут разработки в области гиперзвукового оружия, стремясь сократить отставание от России в этой сфере. Однако, по имеющимся данным, американские специалисты пока находятся на стадии предварительных испытаний и не достигли значительных успехов в создании готовых образцов.

В США испугались ядерной войны с Россией из-за действий Байдена

Читайте также:

В США испугались ядерной войны с Россией из-за действий Байдена
Автор: Вадим Рудаков
Фото: Хибины
Читайте также

Украину ждет позор: отказ от мира приведет к катастрофе, которую народ не простит — военный эксперт указал на то, чего в упор не видят Зеленский и НАТО
Россия/мир
Украину ждет позор: отказ от мира приведет к катастрофе, которую народ не простит — военный эксперт указал на то, чего в упор не видят Зеленский и НАТО
Двое из ларца — как предвестники конца: Россия заключила интересный союз, который испугал НАТО — оборона Европы рухнет в одночасье
Россия/мир
Двое из ларца — как предвестники конца: Россия заключила интересный союз, который испугал НАТО — оборона Европы рухнет в одночасье
Есть запасной план: что США будут делать, если Киев проиграет — в Польше сделали неутешительный прогноз
Россия/мир
Есть запасной план: что США будут делать, если Киев проиграет — в Польше сделали неутешительный прогноз
В США испугались ядерной войны с Россией из-за действий Байдена
Политика в Башкирии
В США испугались ядерной войны с Россией из-за действий Байдена


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok