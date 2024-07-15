«Очень подозрительно»: Российский эксперт по безопасности разобрал ошибки охраны Трампа в момент покушения — всех надо гнать в шею

11:18, 15 июл 2024

Недавнее покушение на бывшего президента США Дональда Трампа во время предвыборного митинга вызвало множество вопросов к эффективности его охраны. Эксперты в области безопасности отмечают ряд критических упущений, которые могли привести к трагическим последствиям.

Первым серьезным промахом стало игнорирование правоохранительными органами сообщений от свидетелей. Очевидцы заметили подозрительного человека на крыше близлежащего здания, однако полиция не отреагировала на эту информацию должным образом. Это упущение позволило потенциальному убийце беспрепятственно занять выгодную позицию для стрельбы.

Сам момент покушения выявил ряд тактических ошибок в действиях телохранителей Трампа. Вместо использования специальных средств защиты, таких как бронированные папки или зонты, которые могли бы укрыть политика от прицельного огня, охранники просто окружили его, подняв руки. Эта тактика оказалась неэффективной: голова Трампа оставалась открытой мишенью, возвышаясь над кольцом телохранителей.

Пётр Фефелов, эксперт в области комплексной безопасности, комментируя инцидент, подчеркнул: «Действия охраны вызывают серьезные сомнения. Учитывая статус охраняемого лица, уровень обеспечения безопасности оказался неоправданно низким».

Особую тревогу вызывает тот факт, что пуля прошла в опасной близости от головы Трампа, ранив его в ухо. Этот случай демонстрирует, насколько важна каждая деталь в обеспечении безопасности высокопоставленных лиц. Отсутствие контроля за потенциальными огневыми точками и неготовность к быстрому реагированию на угрозу могли обернуться катастрофой.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Gene J. Puskar