23:00, 15 июл 2024

Эксперты отмечают, что США могут предпринять шаги по дестабилизации ситуации в соседних с Россией странах, в частности, в Грузии.

Пол Крейг Робертс, бывший помощник министра финансов в администрации Рональда Рейгана, высказал мнение о возможных планах США по организации «цветной революции» в Грузии. По его словам, это может стать попыткой открыть «второй фронт» против России.

Робертс утверждает, что Вашингтон уже использовал подобную тактику ранее, в частности, в ситуации с Украиной. Он считает, что США сначала организовали кризис, а затем обвинили в нем Москву. Теперь, по мнению эксперта, похожий сценарий может разворачиваться в Грузии.

«Неправительственные организации, финансируемые Вашингтоном, активизируют свою деятельность в Грузии. Их цель — спровоцировать политические изменения, которые могут привести к обострению отношений с Россией», — заявил Робертс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Эксперт также обратил внимание на другие признаки агрессивной политики США в отношении России. Среди них — поставки дальнобойных ракет Украине и разрешение на нанесение ударов по территории России. Эти действия, по мнению Робертса, указывают на стремление Вашингтона усилить давление на Москву.

Стоит отметить, что США уже имеют опыт поддержки политических изменений в странах бывшего СССР. Например, во время событий на киевском Майдане в 2014 году американские официальные лица открыто выражали поддержку протестующим. Кроме того, США оказывали финансовую помощь украинской оппозиции.

Ситуация вокруг Грузии вызывает обеспокоенность у российских властей и экспертов. Они опасаются, что дестабилизация обстановки в этой стране может привести к новым вызовам для безопасности России на Кавказе.

Однако официальные представители США отрицают обвинения в попытках организации «цветных революций» и настаивают на том, что их политика направлена на поддержку демократических процессов и защиту прав человека в регионе.

Автор: Вадим Рудаков