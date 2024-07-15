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«Свадьба века» за 320 млн долларов: невеста сменила три наряда, а гостей ждали элитные подарки — как прошло самое зрелищное торжество Индии

«Свадьба века» за 320 млн долларов: невеста сменила три наряда, а гостей ждали элитные подарки — как прошло самое зрелищное торжество Индии

23:10, 15 июл 2024

Семья Амбани, известная своим колоссальным состоянием в 124 миллиарда долларов, не поскупилась на организацию праздника. Если предсвадебные торжества обошлись в 150 миллионов долларов, то на саму свадьбу было выделено в два раза больше средств. Для семьи, возглавляемой Мукешем Амбани, председателем совета директоров крупнейшей частной компании Индии Reliance Industries, такие расходы оказались лишь каплей в море их финансовых возможностей.

Главной героиней торжества стала 29-летняя Радика Мерчант, чьи наряды поражали воображение гостей на протяжении всех трёх дней празднования. Каждый её выход становился настоящим событием в мире моды. Для основной индуистской церемонии невеста выбрала уникальное платье от Abu Jani Sandeep Khosla с изысканной ручной вышивкой. Пятиметровая вуаль и роскошное сари дополняли образ, а многоярусное ожерелье с бриллиантами и изумрудами, подаренное родителями, стало настоящим произведением ювелирного искусства.

Второй день свадьбы ознаменовался появлением Радики в элегантном корсетном топе от Dolce & Gabbana, искусно сочетающимся с сари, украшенным ручной вышивкой. Образ дополнили фамильные драгоценности — бриллиантовые серьги и ожерелье, унаследованные от бабушки невесты.

Завершающий вечер праздника Радика встретила в потрясающем платье от Abu Jani Sandeep Khosla. Особенностью наряда стала уникальная ручная роспись на подоле, изображающая людей и животных, что придало платью особый шарм и индивидуальность.

Свадебное торжество собрало множество знаменитостей со всего мира. Среди гостей были замечены не только звёзды Болливуда, но и западные селебрити, такие как Ким Кардашьян и Приянка Чопра. Особым сюрпризом для молодожёнов и гостей стало выступление Джастина Бибера.

Щедрость молодой пары проявилась не только в организации праздника, но и в подарках для гостей. Каждый приглашённый получил роскошные часы премиум-бренда Audemars Piguet — жест, подчеркивающий масштаб и великолепие этого торжества.

Автор: Алия Карачурина
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