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Спивается и уже не может держаться на ногах: народная артистка Талызина раскрыла страшные проблемы Максима Галкина* - Пугачева бездействует

Спивается и уже не может держаться на ногах: народная артистка Талызина раскрыла страшные проблемы Максима Галкина* - Пугачева бездействует

23:15, 15 июл 2024

В шоу-бизнесе разгорается дискуссия о состоянии популярного комика Максима Галкина*. Недавние выступления артиста вызвали волну обеспокоенности среди коллег по цеху и поклонников. Особенно острой критике подверглось поведение Галкина* на сцене, которое некоторые связывают с возможными проблемами личного характера.

Валентина Талызина, народная артистка РСФСР, выразила свое мнение о ситуации в интервью изданию «Абзац». Она высказала предположение, что Галкин* может злоупотреблять алкоголем, что отражается на качестве его выступлений.

«У Максима явно есть серьезные проблемы. Он постоянно теряет равновесие во время выступлений. Это может быть связано с чрезмерным употреблением спиртного», — отметила Талызина.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что супруга артиста, легендарная певица Алла Пугачева, по мнению Талызиной, не предпринимает видимых усилий для разрешения ситуации.
«Алле Борисовне нужно обратить внимание на состояние мужа. Ему необходима помощь, и кто, как не она, может ее оказать», — подчеркнула Валентина Талызина.

Семья Галкина*-Пугачевой в настоящее время проживает за границей. После начала специальной военной операции в 2022 году они покинули Россию, обосновавшись сначала в Израиле. Однако из-за обострения палестино-израильского конфликта им пришлось переехать в одну из европейских стран. Точное местонахождение семьи в данный момент неизвестно.

Эксперты отмечают, что жизнь вдали от родины может негативно сказываться на эмоциональном состоянии артистов. Отсутствие привычного круга общения и поддержки со стороны коллег может усугублять личные проблемы. Кроме того, репутационные издержки, связанные с публичной позицией Галкина* по ряду вопросов, могли повлиять на его карьеру и психологическое состояние.

* - Признан Минюстом РФ иноагентом.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
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