Спивается и уже не может держаться на ногах: народная артистка Талызина раскрыла страшные проблемы Максима Галкина* - Пугачева бездействует

23:15, 15 июл 2024

В шоу-бизнесе разгорается дискуссия о состоянии популярного комика Максима Галкина*. Недавние выступления артиста вызвали волну обеспокоенности среди коллег по цеху и поклонников. Особенно острой критике подверглось поведение Галкина* на сцене, которое некоторые связывают с возможными проблемами личного характера.

Валентина Талызина, народная артистка РСФСР, выразила свое мнение о ситуации в интервью изданию «Абзац». Она высказала предположение, что Галкин* может злоупотреблять алкоголем, что отражается на качестве его выступлений.

«У Максима явно есть серьезные проблемы. Он постоянно теряет равновесие во время выступлений. Это может быть связано с чрезмерным употреблением спиртного», — отметила Талызина.

«Алле Борисовне нужно обратить внимание на состояние мужа. Ему необходима помощь, и кто, как не она, может ее оказать», — подчеркнула Валентина Талызина.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что супруга артиста, легендарная певица Алла Пугачева, по мнению Талызиной, не предпринимает видимых усилий для разрешения ситуации.

Семья Галкина*-Пугачевой в настоящее время проживает за границей. После начала специальной военной операции в 2022 году они покинули Россию, обосновавшись сначала в Израиле. Однако из-за обострения палестино-израильского конфликта им пришлось переехать в одну из европейских стран. Точное местонахождение семьи в данный момент неизвестно.

Эксперты отмечают, что жизнь вдали от родины может негативно сказываться на эмоциональном состоянии артистов. Отсутствие привычного круга общения и поддержки со стороны коллег может усугублять личные проблемы. Кроме того, репутационные издержки, связанные с публичной позицией Галкина* по ряду вопросов, могли повлиять на его карьеру и психологическое состояние.

* - Признан Минюстом РФ иноагентом.

Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети