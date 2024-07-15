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«Фуфлыжник! Сиди тут бомжуй!»: сбежавший из России Артур Смольянинов* встретил в Берлине своего «преданного фаната» — тот не смог сдержать эмоций

«Фуфлыжник! Сиди тут бомжуй!»: сбежавший из России Артур Смольянинов* встретил в Берлине своего «преданного фаната» — тот не смог сдержать эмоций

23:20, 15 июл 2024

Артур Смольянинов*, известный российский актер, прославившийся ролью в фильме «9 рота», оказался в центре скандала на улицах немецкой столицы. Смольянинов*, покинувший Россию в октябре 2022 года и впоследствии объявленный в стране иностранным агентом, столкнулся с неожиданной конфронтацией со стороны соотечественника.

Случайная встреча быстро переросла в словесную перепалку. Узнав актера, российский гражданин не сдержал эмоций и обрушился на Смольянинова* с потоком критики и оскорблений.

«Фуфлыжник! Сиди тут бомжуй!» — это лишь часть высказываний в адрес актера.

Очевидно, что негативные комментарии Смольянинова* о России, сделанные им после отъезда, вызвали глубокое возмущение у его бывшего поклонника.

Ситуация едва не переросла в физическое столкновение. Смольянинов*, задетый резкими словами, попытался ответить обидчику, но сопровождавшие его люди предотвратили эскалацию конфликта. В итоге актер покинул место происшествия под градом оскорблений.

Этот инцидент отражает более широкую проблему раскола в российском обществе. Многие граждане негативно относятся к соотечественникам, покинувшим страну в сложный период, особенно к тем, кто публично критикует Россию из-за рубежа.

Что касается самого Смольянинова*, его нынешняя жизнь окутана тайной. Точное местонахождение актера неизвестно, однако появляются сообщения о его выступлениях в европейских барах.

* - признан в России террористом, экстремистом и иноагентом.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: кадр из фильма "9 рота" (2005)
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