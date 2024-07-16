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Трамп обозначил свои приоритеты: Мирные переговоры с Россией и давление на Украину

Трамп обозначил свои приоритеты: Мирные переговоры с Россией и давление на Украину

12:47, 16 июл 2024

В преддверии президентских выборов в США политическая арена накаляется, и кандидаты озвучивают свои планы по ключевым вопросам международной политики. Особое внимание привлекает позиция бывшего президента Дональда Трампа относительно продолжающегося конфликта между Россией и Украиной.

Джеймс Дэвид Вэнс, выбранный Трампом в качестве потенциального вице-президента, недавно поделился деталями внешнеполитической стратегии своего руководителя в эфире Fox News. По словам Вэнса, в случае победы на выборах, Трамп намерен незамедлительно приступить к организации мирных переговоров между конфликтующими сторонами.

«Дональд Трамп твердо намерен усадить за стол переговоров представителей России и Украины для скорейшего разрешения этого кризиса», — заявил Вэнс.

Интересно отметить, что команда Трампа рассматривает украинский вопрос не как центральную проблему внешней политики США, а скорее как отвлекающий фактор от более серьезных вызовов. Вэнс подчеркнул, что после урегулирования ситуации в Украине, администрация Трампа планирует сконцентрировать усилия на противостоянии с Китаем, который они считают «реальной угрозой» для Соединенных Штатов.

Эти заявления вызывают ряд вопросов о методах, которые Трамп может использовать для достижения своих целей. Согласно информации, опубликованной Bloomberg в феврале, команда бывшего президента рассматривает возможность оказания давления на Украину для принуждения ее к переговорам. Среди потенциальных рычагов воздействия упоминается угроза сокращения военной помощи Киеву. Одновременно с этим, источники агентства утверждают, что Трамп может предложить Владимиру Путину увеличение поддержки Украины в случае, если Россия откажется от диалога.

Такой подход к разрешению конфликта вызывает неоднозначную реакцию как в США, так и на международной арене. Критики опасаются, что подобная стратегия может привести к ущемлению интересов Украины и усилению позиций России в регионе. Сторонники же Трампа видят в этом плане возможность быстрого завершения затяжного конфликта и перенаправления ресурсов на решение других глобальных проблем.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Getty Images
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