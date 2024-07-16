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«Было так себе, станет совсем плохо»: Южная Корея сделала грозное заявление в адрес России

«Было так себе, станет совсем плохо»: Южная Корея сделала грозное заявление в адрес России

12:51, 16 июл 2024

В свете недавних геополитических событий Южная Корея пересматривает свои отношения с ключевыми игроками региона. Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею вызвал резонанс в Сеуле, заставив южнокорейское правительство переоценить свою позицию по отношению к Москве.

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль выступил с заявлением, в котором обозначил новый вектор внешней политики страны. По его словам, отношения между Сеулом и Москвой претерпят существенные изменения.

«Мы не можем продолжать взаимодействовать с Россией так, будто ничего не произошло», — подчеркнул глава южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Чо Тхэ Ёль отметил, что напряженность в отношениях между двумя странами нарастала уже давно, особенно после начала конфликта на Украине. Однако последние события, а именно подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, стали переломным моментом для южнокорейской дипломатии.

Новое соглашение между Москвой и Пхеньяном предусматривает взаимную поддержку в случае агрессии против одной из сторон. Это вызывает серьезную обеспокоенность у южнокорейского руководства, которое рассматривает такой шаг как потенциальную угрозу региональной стабильности.

В то же время Сеул не намерен полностью изолировать себя на международной арене. Министр иностранных дел заявил о готовности Южной Кореи укреплять сотрудничество с Китаем. Этот шаг можно рассматривать как попытку сбалансировать внешнеполитические риски и найти нового стратегического партнера в регионе.

Визит Владимира Путина в Северную Корею, состоявшийся 18–19 июня, стал катализатором этих изменений. Переговоры российского лидера с Ким Чен Ыном и последующее подписание стратегического соглашения заставили Южную Корею пересмотреть свои приоритеты в международных отношениях.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Хибины
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