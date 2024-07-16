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Ни сбить, ни укрыться: на Западе жалуются на самое разрушительное оружие России — укрепления ВСУ просто испаряются

Ни сбить, ни укрыться: на Западе жалуются на самое разрушительное оружие России — укрепления ВСУ просто испаряются

12:57, 16 июл 2024

В последнее время военные аналитики из США обратили пристальное внимание на новый фактор, существенно влияющий на ситуацию в зоне конфликта на Украине. Речь идет о применении российскими военно-воздушными силами высокоточных управляемых авиабомб, которые эксперты называют «невидимой угрозой».

Эти боеприпасы, известные как ФАБы (фугасные авиационные бомбы), представляют собой серьезный вызов для украинских вооруженных сил. Ключевая особенность данного оружия заключается в его малозаметности для радаров и систем противовоздушной обороны. Это делает ФАБы практически неуязвимыми для средств перехвата, что значительно усложняет задачу защиты от них.

Эффективность применения управляемых авиабомб усиливается тактикой их использования. Российские истребители новейшего поколения способны запускать ФАБы с большой дистанции, находясь вне зоны досягаемости украинских средств ПВО. Такой подход минимизирует риски для самолетов-носителей и повышает шансы на успешное поражение цели.

Особую озабоченность вызывает разрушительная мощь этих боеприпасов. По оценкам специалистов, ФАБы способны пробивать даже самые прочные бетонные укрепления, что существенно снижает эффективность традиционных методов защиты. Это ставит перед украинскими военными сложную задачу по поиску новых способов противодействия данному виду вооружения.

Стоит отметить, что российские разработчики не останавливаются на достигнутом. Ведется постоянная работа по совершенствованию управляемых авиабомб. Основные направления модернизации включают улучшение систем наведения и увеличение массы боевой части, что потенциально может еще больше повысить их эффективность в будущем.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Хибины
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