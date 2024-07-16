Закинуть деньги на телефон станет сложнее: Правила изменятся для россиян уже с августа

12:59, 16 июл 2024

В России готовятся серьезные изменения в сфере мобильной связи. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало проект поправок к закону «О связи», который может существенно повлиять на процесс приобретения сим-карт и пополнения баланса мобильных телефонов. Об этом стало известно из публикации в издании «Ведомости».

Согласно предложенным изменениям, покупка сим-карты станет более сложной процедурой. Теперь перед продажей данные потенциального владельца будут проходить обязательную проверку через Систему межведомственного электронного взаимодействия, сверяясь с базой МВД. Эта мера призвана усилить контроль над распространением мобильных номеров и предотвратить их использование в противоправных целях.

Кроме того, законопроект вводит новые требования к пополнению баланса мобильного телефона наличными средствами. Если раньше этот процесс не требовал дополнительных документов, то теперь абоненты должны будут предъявлять паспорт при внесении наличных на счет мобильного телефона. Важно отметить, что эти ограничения не коснутся пополнения счета с помощью банковских карт или счетов — в этом случае процедура останется прежней.

Для продавцов сим-карт несоблюдение новых правил может обернуться серьезными финансовыми потерями. За каждую сим-карту, реализованную с нарушением установленного порядка, предусмотрен штраф до 10 000 рублей. Это должно стимулировать операторов связи и их партнеров строго следовать новым требованиям.

Законопроект в настоящее время проходит межведомственное согласование. Ожидается, что его рассмотрение в Государственной Думе может состояться уже в ближайшее время — до окончания весенней сессии, которая завершится 4 августа. Если документ будет одобрен, это приведет к значительным изменениям на рынке мобильной связи и потребует адаптации как со стороны операторов, так и со стороны потребителей.

Автор: Алия Карачурина