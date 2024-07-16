«Хамоватое общение — это норма»: Россиянка рассказала, почему больше не хочет возвращаться в Абхазию — отдых в тоске и мусоре запомнился навсегда

22:35, 16 июл 2024

В последнее время Абхазия становится все более популярным направлением для отдыха россиян. Однако не все туристы остаются довольны своим опытом в этой небольшой кавказской республике. Недавно блогер Мария Нефедова поделилась своими впечатлениями от поездки в Абхазию, которые оказались далеко не радужными.

С первых минут пребывания здесь Мария столкнулась с рядом проблем. Особенно ее поразила манера вождения местных жителей. По словам блогера, водители в Абхазии часто игнорируют правила дорожного движения, создавая опасные ситуации на дорогах. Это сразу же создало у туристки негативное впечатление.

Другим неприятным сюрпризом для Марии стала проблема мусора. Блогер отметила, что за пределами центральных улиц городов чистота оставляет желать лучшего. Это существенно портит общее впечатление от красивых природных ландшафтов Абхазии.

Туристка также столкнулась с трудностями при оплате товаров и услуг. Оказалось, что большинство мелких магазинов и заведений не принимают банковские карты, поэтому путешественникам необходимо иметь при себе достаточное количество наличных денег.

Особое внимание Мария уделила культурным различиям в общении. По ее словам, местные жители, особенно старшего поколения, часто демонстрировали недружелюбное отношение к туристам. Блогер предположила, что такой стиль общения может быть нормой для абхазов, но для нее он оказался некомфортным.

Завершающим штрихом в негативном впечатлении Марии стало общее ощущение запустения и упадка. Блогер была поражена количеством заброшенных зданий и неухоженных улиц, что создавало атмосферу тоски и уныния.

Несмотря на то, что Абхазия славится своими живописными курортами, такими как Гагра, Пицунда, Новый Афон и Сухум, опыт Марии Нефедовой показывает, что у этого туристического направления есть свои недостатки. Блогер заявила, что не планирует возвращаться в Абхазию в ближайшие годы.

Автор: Алия Карачурина