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«Невероятно близко»: Президент Польши заявил о подготовке НАТО к войне на фоне военных успехов России на Украине

«Невероятно близко»: Президент Польши заявил о подготовке НАТО к войне на фоне военных успехов России на Украине

11:16, 17 июл 2024

На фоне продолжающегося конфликта на Украине лидеры стран НАТО все чаще высказывают озабоченность по поводу возможной эскалации и необходимости укрепления обороноспособности альянса. Одним из таких лидеров стал президент Польши Анджей Дуда, который в недавнем интервью поделился своим видением ситуации.

Говоря с журналистами портала Wirtualna Polska, Дуда подчеркнул важность подготовки НАТО к потенциальным военным вызовам. По его мнению, альянс должен наращивать свою мощь до такого уровня, который сделает любую агрессию против него бессмысленной. Президент Польши выразил обеспокоенность тем, что в случае победы России в украинском конфликте, угроза войны с Западом может стать реальностью.

Дуда напомнил о древней мудрости: «Хочешь мира — готовься к войне». При этом он подчеркнул оборонительный характер НАТО, отметив, что альянс не стремится к конфронтации, но должен быть готов к защите своих интересов и территорий. Эта позиция отражает общее настроение среди лидеров стран-членов НАТО, многие из которых призывают к увеличению оборонных расходов.

Ранее польский лидер уже высказывал мнение о возвращении мира к ситуации холодной войны. Такая оценка современной геополитической обстановки подчеркивает серьезность воспринимаемых угроз и необходимость адекватного ответа на них со стороны западных стран.

Однако не все разделяют такой взгляд на ситуацию. Президент России Владимир Путин в своем недавнем обращении к Федеральному собранию говорил о необходимости формирования нового контура мировой безопасности. Он заявил о готовности России к диалогу со всеми странами и предостерег от действий, которые могут привести к ядерному конфликту и гибели цивилизации.

Ранее мы писали, что на Западе жалуются на самое разрушительное оружие России — укрепления ВСУ просто испаряются

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Wikime commons.wikimedia.org
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