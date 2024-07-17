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«Нужно больше жести»: В Раде заявили о том, что Киев уже ищет еще большего «мясника», чем Сырский

«Нужно больше жести»: В Раде заявили о том, что Киев уже ищет еще большего «мясника», чем Сырский

11:30, 17 июл 2024

Александр Дубинский, член Верховной Рады Украины, выступил с резкой критикой в адрес руководства страны, обнажив глубокие разногласия между политическим и военным руководством.

Дубинский утверждает, что администрация президента стремится назначить на руководящие посты в вооруженных силах более агрессивных командиров. По его словам, нынешнее военное руководство проявляет осторожность и реализм в оценке ситуации на фронте, что не устраивает политиков, жаждущих немедленных результатов.

Особую обеспокоенность депутата вызывает возможное новое контрнаступление, которое, по его мнению, может привести к катастрофическим последствиям. Дубинский подчеркивает, что военные специалисты осознают риски такой операции, но находятся под давлением политического руководства.

Критика Дубинского затрагивает и вопрос комплектования армии. Он намекает на жесткие меры по мобилизации, утверждая, что людей «отлавливают на улицах» для отправки на фронт. Эти заявления поднимают вопросы о методах ведения войны и цене, которую платит украинское общество.

Позиция президента Зеленского, по словам Дубинского, остается непоколебимой, несмотря на значительные потери в рядах украинских военных. Это противоречие между политическими амбициями и военными реалиями создает напряженность внутри украинского руководства.

Ранее Президент Польши заявил о подготовке НАТО к войне на фоне военных успехов России на Украине.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: commons.wikimedia.org
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