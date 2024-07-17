Страшное оружие массового поражения: в «Ростехе» раскрыли секрет русской обновленной тяжелой бомбы — перемалывает в труху все на площади 11 футбольных полей

11:37, 17 июл 2024

Российская оборонная промышленность представила обновленную версию фугасной авиабомбы ФАБ-3000, которая вызвала значительный резонанс среди военных экспертов. Государственная корпорация «Ростех» поделилась информацией о характеристиках этого мощного оружия, демонстрирующего впечатляющие возможности.

Масштаб разрушительной силы ФАБ-3000 поражает воображение. При детонации бомба способна охватить территорию, превышающую площадь десяти футбольных полей. Эффективность этого оружия настолько высока, что оно гарантированно уничтожает намеченную цель, невзирая на глубину ее расположения или прочность защитных сооружений. Ударная волна, возникающая после взрыва, обладает потенциалом для полного разрушения укрепленных позиций противника размером со взводный опорный пункт.

Ключевым элементом модернизации ФАБ-3000 стало внедрение Универсального модуля планирования и коррекции (УМПК). Это новейшее техническое решение существенно повысило точность наведения бомбы и расширило возможности ее применения с большого расстояния. Обновленная версия уже прошла боевое крещение в зоне проведения специальной военной операции, продемонстрировав свою эффективность и вызвав серьезную обеспокоенность у противника.

Западные военные аналитики оценивают ФАБ-3000 как «ультимативное оружие» России. Особую тревогу вызывает тот факт, что современные системы противовоздушной обороны не способны обнаружить эту авиабомбу. Это делает ФАБ-3000 одной из наиболее серьезных угроз для вооруженных сил противника, против которой пока не найдено эффективных мер противодействия.

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Автор: Алия Карачурина

Фото: gettyimages.co.uk